القبض على عامل متهم بالشروع في قتل قائد تروسيكل لسرقته في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى عاطل على قائد تروسيكل بمطواة، ما أسفر عن إصابته، لسرقة التروسيكل الذي يقوده بمنطقة البدرشين، وألقى رجال المباحث القبض على الجاني، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بتعرض قائد تروسيكل للسرقة بالإكراه على يد عاطل، حيث اعتدى المتهم على الضحية في محاولة لسرقة التروسيكل بمنطقة البدرشين.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.