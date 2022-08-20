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"العدل" تحذر من الزج باسمها فى سجالات السوشيال ميديا حول الأحكام القضائية

السبت، 20 أغسطس 2022 09:09 ص
"العدل" تحذر من الزج باسمها فى سجالات السوشيال ميديا حول الأحكام القضائية وزارة العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أهابت وزارة العدل بالجميع عدم الزج باسمها فى السجالات الدائر حول الأحكام القضائية وتنفيذها التى يتم تناوله فى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية.

وقالت إن هذه السجالات التي تنم فى كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية، وتؤكد الوزارة على أن القضاء مستقل فى عمله، ويصدر أحكامه بما يتوافر أمامه من أدلة وقرائن أو عدم توفرها فى كل قضية على حدة، ويكون التعقيب على أحكامه من خلال طرق الطعن القانونية.

وتدعو وزارة العدل أطراف القضايا ومتابعيهم إلى ضبط الألفاظ والالتزام بالتناول الموضوعي فى الإطار القانوني لتلك الأمور حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية المقررة لمواجهة مثل هذه الجرائم.


وزارة العدل

الأحكام القضائية

مواقع التواصل الاجتماعي

السوشيال ميديا

تنفيذ أحكام القضاء



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