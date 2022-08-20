اليوم السابع
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السبت، 20 أغسطس 2022 04:26 م
أكرم القصاص
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العثور على جثة مواطن داخل شقته السكنية في الفيوم

السبت، 20 أغسطس 2022 03:43 م
العثور على جثة مواطن داخل شقته السكنية في الفيوم جثه - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، على جثة مواطن داخل شقته السكنية بمدينة دمو، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بالعثور على جثة لمواطن داخل شقته السكنية بمدينة دمو في عمارات المرحلة الأولى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود جثة المواطن ملقاة على الأرض دون وجود أصابات ظاهرية وتم نقل الجثة الي مستشفى التأمين الصحي بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
 
 
 

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