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الصحة: وضع بروتوكولات علاجية جديدة للأمراض المختلفة لرفع معدلات الشفاء

السبت، 20 أغسطس 2022 07:00 ص
الصحة: وضع بروتوكولات علاجية جديدة للأمراض المختلفة لرفع معدلات الشفاء الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بسرعة انتهاء لجنة الدلائل الإرشادية من أعمالها وفق المعايير العالمية، لتوحيد الدليل الاسترشادي لتشخيص الحالات المرضية، وبروتوكولات العلاج بجميع المستشفيات.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أهمية التنسيق والتعاون في هذا الشأن بين جميع المستشفيات التابعة للجهات الحكومية المختلفة، وكذلك المستشفيات التابعة للقطاع الخاص.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن البرتوكولات العلاجية المزمع إصدارها تمت مراجعتها وفق أحدث المعايير العالمية، مؤكدا أنها تساهم في رفع معدلات الشفاء وتهتم باستخدام الادوية الأقل في الآثار الجانبية والأكثر فاعلية.


الصحة

البرتوكولات العلاجية

الامراض

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اليوم السابع بلس

المتحدث باسم وزارة الصحة



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