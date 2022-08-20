الصحة العالمية توصى بجرعة معززة ثانية للفئات المعرضة لخطر الوفاة بسبب كورونا

كتبت أمل علام

أصدرت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية (SAGE) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، توصية بشأن الجرعة المعززة لفيروس كورونا، مؤكدة أنه يجب تقديم جرعة ثانية معززة فقط لمجموعات محددة من الأشخاص بعد التطعيم الأولي بجرعة معززة واحدة.

قال رئيس مجموعة ساج SAGE أليخاندرو كرافيوتو، خلال مؤتمر صحفي افتراضي لمنظمة الصحة العالمية حول مسألة اللقاحات، إن توصية المنظمة "لا تشكل توصية عامة بتطعيم جميع البالغين بعد الجرعة الأولى المعززة".

وأوضح كرافيوتو، أن هذا التحذير مخصص فقط للسكان الأكثر عرضة للخطر، وتوصي منظمة الصحة العالمية بالفعل بأن يتلقى جميع البالغين لقاح كورونا - يتكون معظمه من جرعتين - بالإضافة إلى جرعة متابعة معززة بعد 4 إلى 6 أشهر.

وأضافت المجموعة الاستشارية ساج SAGE، يجب تقديم المعززات الثانية أولا وقبل كل شيء لكبار السن وجميع الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، وكذلك النساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة والكلى، وتهدف التوصية إلى السيطرة على الجائحة والوفيات بين السكان المعرضين لخطر كبير، ولكنها ليست توصية عامة لتطعيم جميع السكان بعد إعطاء أول جرعة معززة، كما أوضح كرافيوتو.

ولاحظ خبراء ساج SAGE أن توصيات الجرعات المعززة الحالية مخصصة فقط للقاحات المتوفرة حاليا، والتي تم تصميمها لمعالجة سلالة "كورونا" الأولية، وذكرت المجموعة الاستشارية أنهم لا يعرفون بالضبط كيف يمكن أن يتطور فيروس كورونا الجديد في المستقبل القريب أو نوع الخصائص التي يمكن أن تحصل عليها المتغيرات المستقبلية، ما يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة لجرعات إضافية في غضون 4-12 شهرا بعد التعزيز الثاني، خاصة في الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الشديدة والموت".