اليوم السابع
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السبت، 20 أغسطس 2022 04:26 م
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق منزل فى الفيوم دون إصابات

السبت، 20 أغسطس 2022 03:22 م
السيطرة على حريق منزل فى الفيوم دون إصابات سيارة مطافئ - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة الفيوم دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا بنشوب حريق بمنزل بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية إلي مكان الحادث.

 

وتبين أن حريق نشبت بسطح منزل مكون من 3 طوابق، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 


الحماية المدنية بالفيوم

مديرية أمن الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



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