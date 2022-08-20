السيطرة على حريق محدود بنادي جامعة الفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق محدود شب بنادي جامعة الفيوم بمنطقة كيمام فارس بمدينة الفيوم دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بنشوب حريق في نادي الجامعة بمنطقة كيمان فارس بميدان التدريب في مدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين أنه حريق محدود وتم إخماده دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.