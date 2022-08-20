اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 07:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق محدود بنادي جامعة الفيوم دون إصابات

السبت، 20 أغسطس 2022 06:19 م
السيطرة على حريق محدود بنادي جامعة الفيوم دون إصابات سيارة مطافئ - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق محدود شب بنادي جامعة الفيوم بمنطقة كيمام فارس بمدينة الفيوم دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بنشوب حريق في نادي الجامعة بمنطقة كيمان فارس بميدان التدريب في مدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين أنه حريق محدود وتم إخماده دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 


الحماية المدنية بالفيوم

مديرية أمن الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة