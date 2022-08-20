اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمحكمة الباجور الجزئية فى المنوفية.. صور

السبت، 20 أغسطس 2022 09:33 ص
السيطرة على حريق بمحكمة الباجور الجزئية فى المنوفية.. صور السيطرة على حريق محكمة الباجور
المنوفية- فريق المحافظات

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمحكمة الباجور الجزئية. 
 
تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل بمحكمة الباجور، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.
 
وبالمعاينة المبدئية تبين أن سبب الحريق ماس كهربى نتيجة زيادة الأحمال الخاصة بالمكان، ما أدى إلى تلفيات كبيرة بحجرة الكهرباء المغذية للمحكمة كاملة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
السيطرة على حريق بمحكمة الباجور الجزئية (1)
السيطرة على حريق بمحكمة الباجور الجزئية (1)

السيطرة على حريق بمحكمة الباجور الجزئية (2)
السيطرة على حريق بمحكمة الباجور الجزئية (2)

السيطرة على حريق بمحكمة الباجور الجزئية (3)
السيطرة على حريق بمحكمة الباجور الجزئية (3)

السيطرة على حريق بمحكمة الباجور الجزئية (4)
السيطرة على حريق بمحكمة الباجور الجزئية (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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