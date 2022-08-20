"السلامة فى المنشآت الصحية".. ندوة فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتورهشام سعودى، ولجنة السلامة والصحة المهنية برئاسة المهندس محمد فتح الباب، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "السلامة فى المنشآت الصحية" بقاعة المؤتمرات بنقابة المهندسين بالإسكندرية.

حاضر فى الندوة الدكتور السيد والى، استشاري السلامة والصحة المهنية، والدكتورة هبة شعوط، دكتوراه العلوم الصحية التمريضية جامعة الإسكندرية وكيل المعهد الفني للتمريض منسق برامج الإسعافات الأولية بمركز جامعة الإسكندرية للسلامة والصحة المهنية، عضو الهلال الأحمر المصري، رئيس قسم الأطفال بالمعهد الفني للتمريض ومسئولة السلامة والصحة المهنية بالمعهد .

وقال المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية، إن لجنة السلامة والصحة المهنية حريصة على تنظيم ندوات توعوية للمهندسين فى بيئة العمل واكثر من مجال باعتبارها أهم الخطوات والإجراءات للحفاظ على سلامة العمل والسلامة الشخصية.

وأضاف أن ندوة السلامة فى المنشآت الصحية هى ثانى الندوات للجنة وسيتم تكثيف الفعاليات والندوات فى الموضوعات التى تواكب الاحداث خلال الفترة القادمة .

ومن جانبها تحدثت الدكتورة هبة شعوط، عن مخاطر المنشآت الصحية، ومهام عمل إدارة الأمن والسلامة والصحة والمهنية فى المنشآت الصحية منها تدريب العاملين ومراجعه تصاريح العمل وتراخيص مزاولة المهنة ومعدات الحماية الشخصية.

كما تحدثت عن قوانين العمل واللوائح المنظمة للمكان لجميع العاملين، وطرق الحفاظ على سلامة البيئة المحيطة فى المنشآت الصحية مثل الدهانات والأبواب المكافحة للعدوى ، وطرق وخطة الإخلاء ومراجعتها باستمرار.

وتحدث الدكتور السيد والى، استشاري السلامة والصحة المهنية ومسؤول السلامة والصحة المهنية، دكتوراه العلوم الصحية التمريضية جامعة الإسكندرية، وكيل المعهد الفني للتمريض، عن النفايات الطبية وكيفية التخلص منها بشكل صحيح حتى لا ينشر العدوى .

كما تحدث عن الطرق الامنه للتخلص من المخلفات الطبية وكيفية فصلها للحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين بإلاضافة الى تدريب العاملين فى المنشآت الصحية على ضرورة الفصل فى المخلفات .