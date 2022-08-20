السجن 5 سنوات لـ «أب» قتل ابنته في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الثالثة، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم «رئيس المحكمة»، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام «رئيساً»، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان عجمي، بمعاقبة «أحمد.ش.ع.ع»، بالسجن 5 سنوات، لإدانته بقتل طفلته 12 سنة، خلال نشوب مشاجرة بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة رقم 13642 جنايات مركز شرطة الفيوم، والمقيدة برقم 569 كلي الفيوم، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغاً يفيد قيام شخص بقتل ابنته، وذهابه لتشييع جنازتها ودفنها في مقابر القرية، وانتقلت الشرطة على الفور إلى مكان البلاغ وجرى القبض على الأب خلال محاولته دفن ابنته في المقابر.

وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد أسباب الوفاة، وتبينّ أنّ هناك شبهة جنائية في وفاتها، وأنّ الطفلة لقيت مصرعها خنقاً.

واستجوبت الشرطة برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، الأب واعترف بقيامه بقتل طفلته صاحبة الـ 12 سنة، بعد اكتشافه ارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد شباب القرية، وإقامتها علاقة غير شرعية معه، وحينما ذهب لتعنيف الشاب كان رده بأنّ يتوجه لمحاسبة ابنته التي سلّمت نفسها له، وتربيتها، وعدم محاسبته هو.

وأكد الأب خلال اعترافاته، أنّه جن جنونه، واستشاط غضباً، فعاد إلى منزله، وأثناء تعنيف ابنته وضربها، تطاولت ابنته عليه وضربته، فلم يشعر بنفسه وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، وخاف من اكتشاف أمره فأخبر الأهالي باكتشافهم وفاتها أثناء إيقاظها من نومها، وأثناء تشييع جنازتها، ألقت الشرطة القبض عليه.

وتمت إحالة الأب إلى جهات التحقيق التي تولت التحقيق معه، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات لتتولى محاكمته، حتى أصدرت حكمها المتقدم في جلستها المنعقدة اليوم السبت.