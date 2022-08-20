الرعاية الصحية: انطلاق المرحلة الثانية لـ"صحتك ثروتك" لدعم صحة الرجل فى بورسعيد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، انطلاق المرحلة الثانية من فعاليات حملتها لدعم صحة الرجل تحت عنوان "صحتك ثروتك"، وذلك بمحافظة بورسعيد، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

وأوضحت الهيئة، تهدف حملة «صحتك ثروتك» بمحافظة بورسعيد، إلى توعية الفئة المستهدفة والكشف المبكر من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا وأهمها سرطان البروستاتا لدى الرجال.

وتابع بيان الهيئة، تستهدف حملة «صحتك ثروتك» بمحافظة بورسعيد 10 آلاف مواطن، حيث يتم خلال الحملة الكشف المبكر عن الإصابة لدى الرجال في المرحلة العمرية من 50 وحتى 70عام، وذلك بواسطة أحدث التقنيات العالمية من خلال إجراء تحليل PSA في الدم، بالمجان، للاطمئنان على صحة المفحوصين، وإحالة من تثبت لديه أي إصابة إلى أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لإتخاذ اللازم طبيًا.

وأشار بيان الهيئة، يتم الكشف على الرجال بمحافظة بورسعيد، خلال هذه المرحلة من خلال عيادات متنقلة مجهزة بأحدث الأدوات والكواشف الطبية اللازمة للفحص، حيث تجوب العيادات أحياء محافظة بورسعيد وخاصة دور المسنين والمساجد الكبرى والأماكن الأكثر ارتيادًا إضافة إلى التواجد أمام عدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بجميع أنحاء المحافظة فيما يتم الإعلان عن أماكن تمركزات العيادات من خلال الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية على الفيسبوك عبر الرابط https://www.facebook.com/EgyptHealthAuthority

واستكمل بيان هيئة الرعاية الصحية: تعمل العيادات المتنقلة خلال حملة ««صحتك ثروتك»» على مدار اليوم حيث توجد تمركزات صباحية ومسائية للعيادتان، تغطي مناطق "محمد علي، أوجيني، سوق السمك، بريد الجمهورية، المعدية، سوق بورفؤاد، دور المسنين، المساجد الكبرى، جنوب بورسعيد"، وذلك لكي يستفيد من الحملة كافة المواطنين من جميع مناطق وضواحي محافظة بورسعيد، والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم دون تحميلهم عبء الانتقال إلى أماكن بعينها لإجراء الفحوصات الخاصة بالحملة.

ونوه البيان إلى تمركز العيادتان أيضًا بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد وتشمل، وحدات ومراكز طب أسرة (الجرابعة، سهل الطينة، حوض بدران، المناخ 1، علي بن أبي طالب، سمر عبدالرحمن، شمال الحرية، مصطفى كامل، ال 5000 )، إضافة إلى مستشفيات (السلام، الزهور، المبرة)، وتستمر العيادتان في الكشف على المواطنين بمحافظة بورسعيد حتى نهاية أغسطس 2022.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن الاهتمام بصحة الرجل، لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحة المرأة، مشيرة إلى حرص الهيئة المستمر لإيجاد الحلول المبتكرة والفحوصات الطبية من خلال أحدث التقنيات الحديثة، وفائقة الدقة، وذلك للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الطبية العالمية، حيث تسهم حملات الكشف المبكر عن الأمراض في رسم خريطة صحية مبنية على مؤشرات من أرض الواقع إضافة إلى تعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي الذي يقع على رأس أولويات الهيئة.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إن العيادات الصحية المتنقلة تُسهِل حصول المواطن على الخدمة الطبية اللائقة، بما يضمن تعزيز جودة حياة المواطنين في المناطق البعيدة وخاصة كبار السن ممن يصعب عليهم الانتقال خارج أماكن إقامتهم للحصول على خدمات الرعاية الصحية .

وتابع: تهدف الحملات التي تطلقها الهيئة بشكل عام، إلى الكشف المبكر والتقصي المجتمعي للأمراض، وذلك من خلال الفحوصات المبكرة لاكتشاف الأمراض، وهو ما يعزز النظم الصحية في أي دولة، ويضمن تقديم خدمات صحية وفقًا لمؤشرات من أرض الواقع، وطبقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية دأبت على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن، استناداً إلى أعلى المعايير العالمية؛ بهدف بناء مجتمع صحي يتوافر به كل مقومات الرعاية الصحية يظل أحد أهم ركائز الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة وبعداً استراتيجياً تسعى القيادة السياسية لتحقيقه في أسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذي عكسته العديد من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي واستمرت على الرغم من تداعيات أزمة كورونا، تلك المبادرات التي رسمت خريطة للمؤشرات الصحية من خلال قاعدة البيانات التي وفرتها عن صحة المصريين.