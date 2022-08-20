اليوم السابع
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السبت، 20 أغسطس 2022 02:53 م
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الداخلية تضبط سيارة تسير بدون لوحات معدنية بالقاهرة.. فيديو

السبت، 20 أغسطس 2022 02:16 م
الداخلية تضبط سيارة تسير بدون لوحات معدنية بالقاهرة.. فيديو حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمناً سير سيارة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة بدون لوحات معدنية ذات زجاج ملون ومدون على الزجاج الخلفى "عبارة" بالمخالفة للقانون.  

 
بإستخدام التقنيات الحديثة بإشراف اللواءين أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ومحمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد السيارة المشار إليها تحمل لوحة أمامية فقط، قيادة طالب (مقيم بمنطقة حلوان).
 
عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم ضبطه وبحوزته السيارة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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