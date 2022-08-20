الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (45) متهما، وبحوزتهم ( 17 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 53 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (25) قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (5588) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (442761) قضية متنوعة وضبط تشكيل عصابى ضم (5) متهمين.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، عن مصرع أحد العناصر الإجرامية، وضبط (692) عنصرا إجراميا آخرا، بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنيا – الشرقية – القليوبية – السويس – قنا – جنوب سيناء – سوهاج – الإسكندرية – بورسعيد – المنوفية – البحر الأحمر – دمياط – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – مطروح – البحيرة – بنى سويف - الفيوم) ، وبحوزتهم (358 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – شروع فى قتل) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1473) قطعة سلاح نارى أبرزها ( 129 بندقية آلية – 182بندقية مششخنة وغير مششخنة – 62 مسدس – 1100 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 165خزينة) وضبط (1824) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة وضبط (6) تشكيلات عصابية ضمت (27) متهم إعترفوا بإرتكاب (12) حادث سرقة متنوع وضبط (260) قضية أحداث وضبط (3) سيارات مبلغ بسرقتهم وكشف غموض (89) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (135) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (585917) حكم قضائى ، بينها (2308) حكم جناية و(204722) حكم حبس و(297911) حكم غرامة و(80976) مخالفة وفى مجال الأمن الإقتصادى .

وشنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (31) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (13664إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1,844,640 مليون جنيه) وضبط (32) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (679656 لتر) وضبط (11298) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2533٫211) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (296) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (681,729 طن - 459650 عبوة غذائية – 128 قطعة) ، وكذا ضبط (73) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (73,83 طن "أرز – سكر" – 10000 لتر "زيت طعام" – 14164 عبوة سلع غذائية متنوعة – 5 قطع "ميزان وماكينة صرف") وضبط (5103) قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (3,92 طن – 30 قطعة) وضبط (8) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (42,614 طن) وضبط (2778) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (520,747 طن – 4210 عبوة – 36865 قطعة) وضبط (244) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (17130 عبوة) وضبط (2) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء .. بمضبوطات بلغت (22طن) وضبط (185) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (327,11 طن – 689656 لتر – 4863 عبوة - 29629قطعة) سلع مُدعمة متنوعة وضبط (2) قضية فى مجال "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" .. بمضبوطات بلغت (17طن و250 كيلو جرام أقماح).

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (82629) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (67,827,632) مليون جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (2247) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (3,586,565,216) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (6,474,290) مليون جنيه.

وفي مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (35) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (52,680,348 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط عدد (30) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (31,735,348 مليون جنيه).

وفي مجال قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (5) تشكيل عصابى ، ضمت (11) متهم ، إرتكبوا (5) وقائع سرقة وضبط (1583) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفي مجال قضايا المصنفات تم ضبط (267) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (157) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (10) أبرزها (هارد ديسك – لاب توب - راوتر- وحدة معالجة مركزية) ، وكذا ضبط (110) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (217650) تمثلت فى ( كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة، وكتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وفي مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (1932) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1761) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (634) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (228) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و (94) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (957) لنش سياحى.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1712) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (331,727 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (254,671 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (50,653 كيلو جرام) وكمية من مخدر القات، وزنت (45,600 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (7,518 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (6,579 كيلو جرام) وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (1,200 كيلو جرام وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (300 جرام وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (173 جرام) وكمية من بذور القنب "البانجو" ، وزنت (30 جرام) و ( 25,597 ألف قرص مؤثر مخدر) و (8280 قرص ترامادول مخدر) و (2305 قرص كبتاجون مخدر) وضبط قضية غسل أموال بلغت إجمالياً قرابة (40 مليون جنيه) متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (34 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (345) قضية بإجمالى (359) متهم، بمضبوطات بلغت (33 طن و 754 كيلو جرام.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (996972) مخالفة مرورية متنوعة وضبط (290295) مخالفة تجاوز السرعات المقررة وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (323 سيارة - 53 دراجة نارية) زفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية: تم ضبط (8880) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة" كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (31) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (130) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات وفحص (128) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة عدد (10) مركبات لشروط لصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4088) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (216) سائق منهم كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية، وفى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد (1333) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1695) مخالفة الأجهزة الضوئية، ضبط (3548) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، ضبط عدد (3928) مخالفة ملصقات وضبط عدد (48) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية"، ضبط عدد (327) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (683) أجهزة ضوئية، وضبط 953 ملصقات مخالفة.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (17) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (53) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2153) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.