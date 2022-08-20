اليوم السابع
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السبت، 20 أغسطس 2022 02:26 م
أكرم القصاص
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الخارجية الروسية تتوعد برد مناسب على طرد رومانيا موظفي سفارتها ببوخارست

السبت، 20 أغسطس 2022 02:06 م
الخارجية الروسية تتوعد برد مناسب على طرد رومانيا موظفي سفارتها ببوخارست وزير الخارجية الروسي لافروف
أ ش أ

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توعدت وزارة الخارجية الروسية برد مناسب على إعلان رومانيا طرد أحد موظفي السفارة الروسية في /بوخارست/؛ كشخص غير مرغوب فيه وإبلاغه بضرورة مغادرة البلاد في غضون أسبوع.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - في تصريح صحفي اليوم /السبت/ - "سنرد، بالطبع، وبشكل مناسب على قرار بوخارست إعلان أحد موظفي السفارة الروسية شخصا غير مرغوب فيه".

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن "رومانيا أعلنت أن الدبلوماسي الروسي شخص غير مرغوب فيه بذرائع واهية".

 


الخارجية الروسية

رومانيا

بوخارست

السفارة الروسية



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