الخارجية الروسية تتوعد برد مناسب على طرد رومانيا موظفي سفارتها ببوخارست

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توعدت وزارة الخارجية الروسية برد مناسب على إعلان رومانيا طرد أحد موظفي السفارة الروسية في /بوخارست/؛ كشخص غير مرغوب فيه وإبلاغه بضرورة مغادرة البلاد في غضون أسبوع.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - في تصريح صحفي اليوم /السبت/ - "سنرد، بالطبع، وبشكل مناسب على قرار بوخارست إعلان أحد موظفي السفارة الروسية شخصا غير مرغوب فيه".

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن "رومانيا أعلنت أن الدبلوماسي الروسي شخص غير مرغوب فيه بذرائع واهية".