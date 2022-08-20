الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخزنين مغلقين بميت حلفا فى قليوب

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخزنين مغلقين بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز قليوب، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق فى مخزنين مغلقين بمنطقة ميت حلفا التابعة لمركز قليوب.

على الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء والتعامل مع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وكذلك الانتهاء من أعمال التبريد لمكان الحريق، وذلك دون خسائر بالأرواح أو ثمة إصابات.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق فى سيارة قديمة كانت موجودة أمام المخزنين بمنطقة ميت حلفا، وانتقلت النيران منها إلى المخزنين ونشوب الحريق بهما، وتم السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.