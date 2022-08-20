الحكم بالسجن المؤبد على عاطل لسرقته سائقا بالإكراه في الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار طارق محمد حافظ، والمستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد، وسكرتير الجنايات أحمد عبد الوهاب، بالسجن المؤبد غيابياً للمتهم "م.م.ح"، لاتهامه بالسرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 22729 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنشية،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنشية، بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه "م.إ.ا" سائق ، وسرقته بالإكراه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنشية، أنه حال قيادة المجني عليه " م.إ.ا " سائق السيارة قيادته بالطريق العام، استوقفه المتهم " م.م.ح" عاطل طالبا استقلال السيارة رفقته ، وعقب ذلك باغته بالتعدي عليه مستخدما عصا خشبية كانت بحوزته ، وأصابة بكدمة وجرح حول العين اليسري وإصابة بالضلوع ، وأستولي منه علي هاتفه المحمول ومبلغ مالي وفر هاربا ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة علي النيابة، قررت إحالته المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها علي المتهم.