وأضاف الجيش اللبناني أن الصناديق وصلت صباح اليوم على متن الباخرة الأمريكية أوشن جاز إلى ميناء بيروت البحري.



جدير بالذكر أن السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ستقدم ‏مبلغ 29.5 مليون دولار أمريكي، كجزء من مبلغ 2.76 مليار دولار الذي أعلنت عنه الإدارة الأمريكية مؤخرا للمساعدة في معالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية.



وأوضحت السفارة الأمريكية - في بيان - أن المساعدة المقدمة مقسمة إلى 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية و14.5 مليون دولار لتمويل الدعم الاقتصادي، من أجل المساعدة في حماية الفئات الضعيفة من السكان تجاه تزايد انعدام الأمن الغذائي في لبنان.