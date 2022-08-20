التعليم: المديريات تفحص طلبات النقل والتحويل بين المدارس لتسكين الطلاب

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات التعليمية بدأت فحص ومراجعة طلبات النقل والتحويل الإلكترونية بين المدارس لتسكين الطلاب فى المدارس المحولين إليها، موضحة أنه سيتم إعلان نتائج التحويلات على مستوى المديريات، حيث يتابع أولياء الأمور طلبات التحويل لأنه سيتم البت فيها من قبل مسئولى الإدارات والمديريات التعليمية والمدارس.

وأوضحت المصادر، أن هناك ضوابط لقبول تحويلات الطلاب منها أن يكون هناك مكانا شاغرا فى المدارس المقدم إليها طلب التحويل وأن يكون سن الطفل مناسبا، وأيضا أن تكون الكثافة الطلابية تسمح بذلك، مشددة على أنه تم التشديد على المدارس بعدم قبول أى تبرعات من أولياء الأمور الراغبين فى التحويل تحت أى مسمى وسيتم عاقبة أى مدير مدرسة يطلب تبرعات سواء عينية أو مالية.