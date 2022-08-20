الإعدام لطالب بكلية الهندسة قتل معلمة على المعاش داخل منزلها في الدقهلية

الدقهلية فريق محافظات

قضت محكمة جنايات المنصورة، بإعدام طالب في كلية الهندسة، بتهمة قتل مُعلمة على المعاش لسرقتها، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية في قرار إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ‏خالد ‏السعدني والمستشار الدكتور خالد الزناتي والمستشار شعبان ابراهيم غالي، وسكرتارية كل من ‏سامح ‏ابراهيم الموفي، وأحمد عاشور الدرينيوتامر عبد المعبود المتولي في القضية رقم 25252 لسنة ‏‏2021 ‏جنايات مركر المنصورة، والمقيدة برقم 2682 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال المتهم إسلام أشرف ‏صبرى ‏عبده عيسى (محبوس) السن 21 عامًا - طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة، ومقيم بقرية ‏تلبانة مركز ‏المنصورة، لمحكمة جنايات المنصورة، لاتهامه بقتل المجني عليها آمال لطفى رشاد جبر، ‏معلمة على ‏المعاش، عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاء في قرار الإحالة، أن المتهم عقد عزمه قاطعًا وبيت النية على إزهاق روحها إن‏ حالت دون ‏استيلائه على أموالها، فأباح حرمة المال لديه وتجسد بجسده، فأباح حرمة النفس قاطعًا عرى ‏القرابة، فما أن ‏أبصرها بعينه فزين له قتلها، فأطبق عليها وأوثق يديها وساقيها بأدوات "سلك، كوفية، ‏خمار، طرحه"، وأحضر سلاحًا أبيضًا "سكينا"، وسدده بجسدها غير مرة، وأطبق على رأسها بيده لينحر ‏عنقها، فانفجرت ‏دماؤها الصائمة قاصدًا إزهاق روحها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة ‏التشريحية المرفق، واستل الحياة منها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.