الأولى من نوعها.. 9 معلومات عن كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف

تعد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف الأولى على مستوى الشرق الأوسط وتهتم بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وينشر اليوم السابع بعض المعلومات عن الكلية:
1- تستقبل الكلية كلا التخصصين العلمي والأدبي معاً وكل منهما بتنسيق خاص.
2- مدة الدراسة في الكلية 4 سنوات بنظام الساعات المتعمدة.
3- الكلية تضم 7 من الاقسام والتخصصات داخل الكلية، بالإضافة إلى 3 أقسام العربي والإنجليزي والدراسات.
4- يعد قسم الموهبة أول قسم متخصص وفريد بمصر يهتم بإعداد معلمي وأخصائي الموهوبين.
5- يهدف قسم الإعاقة البصرية إلى تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة البصرية على المستوى القومى والإقليم.
6- يهدف قسم الإعاقة السمعية إلى إعداد أخصائيين ذوي مهارة عالية وخبرة واسعة فى تأهيل ذوي الإعاقة السمعية.
7- يهدف قسم الإعاقة العقلية إعداد خريج متميز قادر على رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة العقلية.
8- يقوم قسم اضطرابات اللغة والتخاطب بتدريب الطلاب على استخدام الأدوات والأجهزة والوسائل التعليمية
المتنوعة لتأهيل ذوي اضطرابات اللغة والتخاطب.
9- يساعد قسم اضطراب طيف التوحد على تقديـــم برامج متخصصة وفعالة في مجال اضطراب التوحد.
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