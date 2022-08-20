الأولى من نوعها.. 9 معلومات عن كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تعد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف الأولى على مستوى الشرق الأوسط وتهتم بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وينشر اليوم السابع بعض المعلومات عن الكلية:



1- تستقبل الكلية كلا التخصصين العلمي والأدبي معاً وكل منهما بتنسيق خاص.



2- مدة الدراسة في الكلية 4 سنوات بنظام الساعات المتعمدة.



3- الكلية تضم 7 من الاقسام والتخصصات داخل الكلية، بالإضافة إلى 3 أقسام العربي والإنجليزي والدراسات.



4- يعد قسم الموهبة أول قسم متخصص وفريد بمصر يهتم بإعداد معلمي وأخصائي الموهوبين.

5- يهدف قسم الإعاقة البصرية إلى تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة البصرية على المستوى القومى والإقليم.



6- يهدف قسم الإعاقة السمعية إلى إعداد أخصائيين ذوي مهارة عالية وخبرة واسعة فى تأهيل ذوي الإعاقة السمعية.



7- يهدف قسم الإعاقة العقلية إعداد خريج متميز قادر على رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة العقلية.



8- يقوم قسم اضطرابات اللغة والتخاطب بتدريب الطلاب على استخدام الأدوات والأجهزة والوسائل التعليمية

المتنوعة لتأهيل ذوي اضطرابات اللغة والتخاطب.



9- يساعد قسم اضطراب طيف التوحد على تقديـــم برامج متخصصة وفعالة في مجال اضطراب التوحد.