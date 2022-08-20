الأوقاف: 17 إمامًا فى المراكز الأولى بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة تصدر أئمة الوزارة المراكز الأولى بالدراسات العليا بالسنوات التمهيدية وتمهيدي الماجستير، وذلك في إطار التميز العلمي وحرص وزارة الأوقاف على رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال الدراسات العليا والبحث العلمي والبرامج التدريبية، وبالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

وأوضحت الوزارة، أنه حصل على المركز الأول في الفرقة الأول الشيخ/ سعيد صلاح إسماعيل علي من محافظة الفيوم، كما حصل على المركز الأول في الفرقة الثانية الشيخ/ عادل عبد الله السيد سليمان من محافظة الجيزة، كما حصل على المركز الأول في تمهيدي الماجستير في شعبة الشريعة الإسلامية الشيخ/ أحمد محمد دسوقي عبد رب النبي من محافظة الجيزة، وعلى المركز الثالث في شعبة اللغة العربية الشيخ/ أيمن منضور محمد منضور حسن من محافظة كفر الشيخ، وعلى المركز الثاني في شعبة الدراسات الاجتماعية الشيخ/ إبراهيم عبد المولى على الحويري من محافظة الغربية.

ونشرت الوزارة أسماء الحاصلين على المراكز الأولى على النحو التالي:

أوائل الفرقة الأولى دور مايو 2022م

الاسم ــ المديرية ــ الوظيفة ــ التقدير ـــ المركز

1. سعيد صلاح إسماعيل على الفيوم إمام وخطيب، ممتاز، الأول

2. هاني محمود عبد السلام محمد بلتاجي البحيرة إمام وخطيب، ممتاز، الأول مكرر

3. حافظ راضي حافظ قويدح الغربية إمام وخطيب، ممتاز، الثاني

4. حامد ابراهيم حسين رمضان الجيزة إمام وخطيب، ممتاز، الثاني مكرر

5. رمضان حسن احمد شعبان رمضان القليوبية إمام وخطيب، ممتاز، الثاني مكرر

6. عبد الله نور عبد الله محمد هجرس التل الكبير إمام وخطيب، ممتاز، الثاني مكرر

أوائل الفرقة الثانية دور مايو 2022

الاسم ــ المديرية ـــ الوظيفية ــــ التقدير ــــ المركز

7. عادل عبد الله السيد سليمان الجيزة إمام وخطيب، ممتاز، الأول

8. إبراهيم محمد صلاح إبراهيم القليوبية إمام وخطيب، ممتاز، الثاني

9. أحمد السيد محمد السيد قشطه الإسماعيلية إمام وخطيب، ممتاز، الثاني مكرر

10. السيد جمعه عطيه محمود القاهرة إمام وخطيب، ممتاز، الثاني مكرر

11. حسن محمد مصطفى حامد القاهرة إمام وخطيب، ممتاز، الثاني مكرر

12. سامح ممدوح رشاد محمد القاهرة إمام وخطيب، ممتاز، الثاني مكرر

13. عبد الحميد عبد النبي عبد المعطى كفر الشيخ إمام وخطيب، ممتاز، الثاني مكرر

أوائل تمهيدي الماجستير دور مايو 2022

شعبة الشريعة الإسلامية

م الاسم ــ المديرية ـــ الوظيفة ــ التقدير ـــ المركز

14. أحمد محمد دسوقي عبد رب النبي الجيزة إمام وخطيب، ناجح، الأول

15. أسامة عبد الفتاح عبد الله عبود الجيزة إمام وخطيب، ناجح، الأول مكرر

شعبة اللغة العربية وآدابها:

م الاسم ــ المديرية ـــ الوظيفة ـــ التقدير ــــ المركز

16. أيمن منضور محمد منضور حسن إمام وخطيب كفر الشيخ، ناجح، الثالث

شعبة الدراسات الاجتماعية

م الاسم ـــ المديرية ــــ الوظيفة ـــ التقدير ـــ المركز

17. إبراهيم عبد المولى على الحويري إمام وخطيب الغربية، ناجح، الثاني

18. نهى عبد العليم محمد اسماعيل الديوان العام إداري- باحثة، ناجح، الثالث مكرر