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الأمن يلقي القبض على "دجال بورسعيد" عقب ضبطه أثناء دفن أعمال في المقابر

السبت، 20 أغسطس 2022 12:04 ص
الأمن يلقي القبض على "دجال بورسعيد" عقب ضبطه أثناء دفن أعمال في المقابر أعمال الدجال
بورسعيد - محمد عزام

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، القبض، على رجل مُسن عقب قيام مواطنون بضبطه أثناء قيامه بدفن أعمال سفلية في مقابر بورسعيد نطاق حي الزهور وبحوزته أجزاء من جماجم وعظام.

 

وكان زوار مقابر بورسعيد قد لاحظوا قيام رجل مُسن بحوزته حقيبة زرقاء اللون مصنوعة من "الجينز" يفتح أحد المقابر وينزل إليها ويعبث بمحتوياتها، وعندما توجهوا إليه عثروا بحوزته على أجزاء من جماجم وعظام عليها عدة عبارات غير مفهومة، فأمسكوا به ونشبت مشادة معه.

 

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بقيام زوار المقابر بضبط رجل مُسن أثناء قيامه بدفن أعمال في مقابر بورسعيد، فوجه بسرعة ضبطه، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

 

وتبين أن المتهم يدعى:"د.ب.ب.ع" 60 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم، اثر المشادة التي نشبت بينه وبين زوار المقابر  عقب ضبطه داخلها، وجرى نقله إلى مستشفى الزهور المركزي، لتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية له، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة.


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