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الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

السبت، 20 أغسطس 2022 05:13 م
الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة المدينة المنورة
كتب محمد جمال

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الفريش والفقرة والمسيجيد واليتمة وبدر والمهد ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساء .
 
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظة خباش، وبيّن المركز أن الحالة تستمرحتى الساعة الثامنة مساءً.

المدينة المنورة

السعودية

أمطار

طقس السعودية

أخبار السعودية



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