استمرار الحملات التموينية بالدقهلية.. والمحافظ يقرر تحويل 73 محضرا للنيابة العامة

الدقهلية -فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد، خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية، التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية، مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، وأسفرت الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات والاسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية، اسفرت عن تحرير 73 محضرا بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه، المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية، التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.

واكد"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والاسواق، بمراكز ومدن المنصورة و ميت غمر وجمصة والسنبلاوين وشربين، واضاف ان الحملات شملت المرور علي محلات الجزارة بالتنسيق مع الدكتور السيد حسانين، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 15 محضرنقص وزن، و11محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و2محضر تصرف في دقيق مدعم، والكميه المضبوطة 10 شكائر و2 محضر عدم وجود قائمة، و3 محاضر عدم إعطاء بون للمواطنين، و19 محضر عدم اعلان عن الاسعار، و10محاضر عدم حمل شهادةصحية، و1محضر سلع بدون فواتير و4 محاضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية، و1محضر إعاقة الحمله عن آداء عملها، و1محضر ذبح خارج السلخانة و3محاضر بيع بأزيد من السعر"سجائر"، و1محضر استخدام اسطوانات بوتجاز في غير الغرض المخصص لها، والتحفظ على 10 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، و2 أسطوانة غاز منزلي و30 كرتونه خل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية، بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين، من السلع والمواد التموينية، والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون، بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.