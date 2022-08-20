استطلاع: سكان كاليفورنيا يرون الحاكم جافين نيوسوم رئيسا أفضل من بايدن فى 2024

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية إن الأغلبية الساحقة من سكان كاليفورنيا لا يريدون أن يسعى الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى فترة ولاية أخرى ويرون الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم منافسًا رئيسيًا لخلافته ، وفقًا لاستطلاع جديد.

وأوضحت الصحيفة أن بايدن لطالما كان على أرضية سياسية هشة حيث أبلغ الديمقراطيون عن إحباطهم من رئيسهم وطالبوا ببديل. واعتبرت "بوليتكو" أن هذا الوضع خلق فرصة للديمقراطيين الطموحين مثل نيوسوم ، الذي نفى الاهتمام بالسعي للرئاسة في عام 2024 بينما كان يعمل بجد لتوسيع ملفه الوطني.

أكد استطلاع جديد أجراه معهد بيركلي للدراسات الحكومية على الناخبين في كاليفورنيا الخطر الذي يواجه بايدن وإمكانية فوز نيوسوم. وقال 61 في المائة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 9 إلى 15 أغسطس إن بايدن يجب ألا يترشح في عام 2024 ، بما في ذلك حوالي نصف الناخبين الديمقراطيين ومعظم المستقلين. وكانت نسبة تأييد الرئيس على مستوى الولاية فاترة وبلغت 48 في المائة ، حيث قال ثلاثة أرباع سكان كاليفورنيا إن البلاد تسير في المسار الخطأ.

وتم ربط نيوسوم والسناتور بيرني ساندرز (الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) - الذي احتل المركز الأول في انتخابات كاليفورنيا التمهيدية لعام 2020 - باعتباره الخيار الأول للناخبين الديمقراطيين والمستقلين ليحل محل بايدن ، تلته نائبة الرئيس كامالا هاريس. لكن النسبة الأكبر من الناخبين لم يحسموا أمرهم في إشارة إلى الحالة الغامضة لسباق 2024. وقال بايدن إنه يعتزم الترشح مرة أخرى. ولكي يكون لنيوسوم مسار ، سيحتاج بايدن إلى التنحي - ومن المحتمل أن يتحدى نيوسوم هاريس.

وفي تناقض حاد مع آراء الديمقراطيين الفاترة بشأن بايدن ، يظل الناخبون الجمهوريون متحمسين بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب حتى عندما رفضه الناخبون في كاليفورنيا. وأراد حوالي ثلثي الجمهوريين في كاليفورنيا أن يترشح ترامب مرة أخرى ، وتفوق الرئيس السابق على حاكم فلوريدا رون ديسانتس كخيارهم الأفضل لعام 2024. إذا لم يترشح ترامب ، فإن ديسانتس سيكون المرشح الأوفر حظًا.