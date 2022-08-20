وقال مدير الإدارة التابعة للولاية الهندية المعنية بالحد من آثار الكوارث - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /السبت/ - إن من بين الضحايا القتلى، 8 أشخاص من نفس الأسرة، جرى انتشال جثامينهم من تحت أنقاض منزلهم - الذي انهار بسبب انزلاق أرضى - بعد عملية بحث استغرقت 4 ساعات أجرتها القوات الوطنية للتعامل مع الكوارث.

وأضاف أنه تم الإبلاغ حتى الآن عن 36 حادثا يتعلق بسوء الأحوال الجوية في الولاية الهندية، مع توقف حركة المرور في ما يصل إلى 743 شارعا هناك.