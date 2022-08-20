اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 11:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إندونيسيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بجدرى القرود

السبت، 20 أغسطس 2022 11:00 ص
إندونيسيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بجدرى القرود جدرى القرود
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت إندونيسيا، عن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة، وذلك حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، الجمعة، أنه تم تسجيل حالتى إصابة جديدتين بفيروس جدرى القرود فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 حالات.

أضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحالتين الجديدتين تبلغان من العمر 34 و29 عاما ولديهما تاريخ سفر حديث إلى دول بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود.

ومن جانبها، قالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية "ماريا روزاريو فيرجير" إنه جار تعقب المخالطين لحالتي الإصابة بالفيروس.


جدي القردة

جدرى القرود

اخبار العالم

انتشار جدرى القرود



الموضوعات المتعلقة

البيت الأبيض يشحن 1.8 مليون جرعة من لقاح جدرى القرود وسط ارتفاع عدد الإصابات

الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:55 م

الفلبين: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس جدرى القرود

الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:03 م

ارتفاع إصابات جدرى القردة فى الولايات المتحدة إلى 13 ألفا و517 حالة

الخميس، 18 أغسطس 2022 03:06 م

الصحة العالمية تدعو لمواجهة جدرى القرود ووقف نقل العدوى

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:42 م

جدرى القرود يصيب ممثل أفلام إباحية.. وصحيفة إنجليزية: الفيروس يرتبط أكثر بالمثليين

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:27 م

كيف تعرف أن الطفح الجلدي على جسمك ناتج عن جدرى القرود؟

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 09:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة