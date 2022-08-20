إندونيسيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بجدرى القرود

إبراهيم حسان

أعلنت إندونيسيا، عن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة، وذلك حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، الجمعة، أنه تم تسجيل حالتى إصابة جديدتين بفيروس جدرى القرود فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 حالات.

أضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحالتين الجديدتين تبلغان من العمر 34 و29 عاما ولديهما تاريخ سفر حديث إلى دول بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود.

ومن جانبها، قالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية "ماريا روزاريو فيرجير" إنه جار تعقب المخالطين لحالتي الإصابة بالفيروس.