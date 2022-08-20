إطلاق وحدة العلاج عن بعد بمستشفى رأس غارب المركزى شمال البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، تطبيق نظام العلاج عن بعد بمستشفى رأس غارب المركزى، موضحاً أن تقنية العلاج عن بُعد هي أحد أهم التقنيات المطلوبة لتطوير الخدمات الصحية.

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب أن أجهزة العلاج عن بعد تحتوي على أجهزة لقياس مختلف القياسات الحيوية للمريض عن بعد مثل ضغط الدم ونبضات القلب وأيضًا أجهزة للكشف المتخصص لأمراض العيون والأمراض الجلدية وغيرها من الأجهزة المهمة.

وتابع: أن وحدة العلاج عن بعد تتيح فرصة التواصل بالصوت والصورة مع اكبر الأساتذة الاستشاريين بجميع المستشفيات الجامعية من خلال جهاز وحدة العلاج عن بعد للكشف عن المريض والتشخيص السليم وتحديد العلاج من خلال اجهزة العلاج عن بعد والأجهزة الملحقة، ويتم ذلك من خلال منظومه بحيث يتم ادخال بيانات المريض وتحديد موعد الكشف .

وكان كشف اللواء حامد احمد، رئيس مدينة رأس غارب عن نجاح فريق طبي جراحي بمستشفى راس غارب المركزى امس في إعادة إصلاح وإعادة توصيل عدد خمس اوتار بايدى مريض .

وأكد رئيس المدينة أن هذه العملية تعد إنجازًا طبيًا جديدًا يسجل لمستشفى راس غارب المركزى كونها من العمليات الصعبة والمعقدة التي تحتاج إلى فريق طبي متخصص.

واشاد رئيس المدينة بمهارة ودقة الفريق الطبي الذي نجح في استخدام الجراحة الدقيقة والتي تعتمد على استخدام آلات دقيقة جدا وخيوط جراحية رفيعة للغاية، خاصة في ظل صغر قطر الاوردة والذي يبلغ حوالى نصف مل.



العلاج عن بعد وحدة جديدة بمستشفي غارب



انطلاق وحدة العلاج عن بعد بغارب