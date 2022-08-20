إصابة 4 أشخاص وفقدان 8 آخرين فى انهيار تل ترابى بمنطقة القطارة بالعراق

كشفت شبكة " السومرية نيوز"، اليوم السبت، عن عدد المحاصرين والمصابين جراء انهيار تل ترابى فى منطقة قطارة الإمام على عليه السلام غرب محافظة كربلاء، وكشفت "السومرية نيوز" إن الانهيار أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، كحصيلة أولية، وجرى نقلهم إلى مستشفى الحسين العام.

وبين، أن "هناك 8 أشخاص لا زالوا محاصرين تحت الأنقاض بينهم طفلين اثنين"، مشيراً إلى أنه "تم التواصل مع خمسة من المحاصرين وطلبوا ماء وغذاء".

وأوضح المصدر، أن "فرق الإنقاذ تحاول إنقاذ المحاصرين وتتعامل بطريقة فنية؛ بسبب وجود صخور موجهة نحوهم وتخشى سقوطها عليهم".

وكانت قد دفعت مديرية الدفاع المدنى، بفرق إنقاذ إضافية ساندة لإخراج المحتجزين من انهيار قنطرة الإمام علي (عليه السلام) في كربلاء.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، ينفذ الدفاع المدني خطة الإسناد المتبادل وزج بفرق إنقاذ إضافية ساندة من محافظة بابل والديوانية والمثنى ودفع بمعدات الإنقاذ الثقيل لإخراج المحتجزين من انهيار قنطرة الإمام علي عليه السلام في كربلاء".