إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارتين أمام سوق الجملة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا .

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام سوق الجملة بمدينة المستقبل دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية وأسفر الحادث عن إصابة كل من عاطف السيد أحمد 43 عام مقيم المحطة الجديدة بالإسماعيلية وأصيب اشتباه خلع الكتف الايسر وكدمات بالجسم وعزة السيد أحمد 11عام مقيمة الحكر دائرة قسم ثان الاسماعيلية واصيبت بجرح متهتك بالجبهة وسحجات وكدمات بالجسم وسامية على محمد 67عام مقيمة المحطة الجديدة بالإسماعيلية ومصابة اشتباه خلع بالكتمان.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.