إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 12 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولى مدخل الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.