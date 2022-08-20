اليوم السابع
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إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

السبت، 20 أغسطس 2022 10:46 ص
إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 12 شخصا بكسور وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة.
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 12 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولى مدخل  الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

 


ضحايا الطرق

حوادث الطرق

صحراوى البحيرة

وادى النطرون

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حوادث البحيرة

محافظة البحيرة



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