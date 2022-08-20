اليوم السابع
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إصابة شخص سقط عليه سور منزل فى المحلة

السبت، 20 أغسطس 2022 09:31 م
إصابة شخص سقط عليه سور منزل فى المحلة موقع الحادث
الغربية - مصطفى عادل

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أصيب شخص بكدمات آثر انهيار أجزاء من سور الطابق الرابع بمنزل بمنطقة المنشية الجديدة ثانِ المحلة بمحافظة الغربية، كما تهشم تروسيكل نتيجة سقوط السور، انتقلت لجنة هندسية من حى ثان المحلة برئاسة المحاسب سعد نصر، رئيس الحى ونم فرض كردون أمنى فى محيط المنزل خشية تعرض حياه أحد للخطر.

 

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من المقدم أحمد الشهاوى، مأمور قسم ثانٍ المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط أجزاء من سور شقة بالطابق الرابع بمنطقة المنشية الجديدة واصابة أحد الأشخاص.

 

انتقلت قوة أمنية ومسئولو حى ثانٍ المحلة وتبين سقوط أجزاء من سور الطابق الرابع، وإصابة أحد الأشخاص، وتهشم تروسيكل، وتم نقل المصاب للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 


مدير امن الغربية

حى ثان المحلة

المحلة

سقوط أجزاء من سور منزل بالمحلة



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