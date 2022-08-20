إصابة شخصين بشظايا خرطوش خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة شخصين بشظايا خرطوش بمناطق متفرقة بالجسم، خلال مشاجرة نشبت بين طرفين بمنطقة ارض الدكتور بعزبة رستم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بسبب خلافات الجيرة، جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة أرض الدكتور بعزبة رستم دائرة القسم، وأسفرت عن إصابة شخصين بشظايا خرطوش بمناطق متفرقة بالجسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين كلا من "س م ع"، 36 سنة، عاطل، مصاب بشظايا خرطوش بالساقين والوجه والعينين، و"ع م ي"، 23 سنة، عاطل، ومقيمان دائرة القسم، بسبب خلافات الجيرة، وخلال المشاجرة أطلق الطرف الثاني عيارا ناريا من فرد خرطوش أسفر عن إصابة الطرف الأول وكذلك إصابة "ص ا ع"، 52 سنة، صاحب كافية، بشظايا خرطوش باليد اليمني، حال مروره بالشارع متوجها لزيارة شقيقه.

جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.