اليوم السابع
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السبت، 20 أغسطس 2022 09:04 م
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إزالة 15حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالتل الكبير فى الإسماعيلية

السبت، 20 أغسطس 2022 08:57 م
إزالة 15حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالتل الكبير فى الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز و كافة الأجهزة التنفيذية و المختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة بكل حسم، محذرًا بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة و التصدِّي لأى شكل من التعديات. 
 
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير اليوم وبحضور أحمد العايدى، رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، بحملة إزالة أسفرت عن إزالة 15حالة تعدي على مساحة 6263م2، حيث تم إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 4737 م٢، ولاية الأوقاف وهى عبارة عن أسوار و مباني غير مكتملة.
 
كما تم إزالة 5حالات تعدي على مساحة 1400 م٢، ولاية المحافظة و هي عبارة عن أسوار و مباني غير مكتملة، وتم إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 126م٢، ولاية هيئة الطرق عبارة عن أسوار و مباني غير مكتملة. 
 
وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بإزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.
 
ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتأكد من القضاء وإنهاء التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدِّي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات فى المهد و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كلّ من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العُليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية. 
 

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