إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمحلة والفيوم

المحافظات- عادل ضرة - رباب الجالى

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنه فى إطار تفعيل الموجة 20 لإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية، وتشديد المتابعه الدورية وتكثيف الحملات ليلاً ونهاراً لإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على الأرض الزراعية خاصة خلال الإجازات الرسمية تم إزالة 8 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمركزي سنورس واطسا وتم تحرير المحاضر اللازمة.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ الفيوم شددا بصرورة بإزالة جميع التعديات في مهدها حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه وجه جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس حسام السيد مدير عام الحمايه بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية بالمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع قوات الشرطة والأجهزة المعنية وتشديد المتابعة الميدانية والحملات خاصة أثناء الإجازات الرسمية.

وتمكنت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الرازق مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ ازاله 3 حالات تعدى فى المهدها الاولى بجرفس بمساحة 12 سهم والثانية ببيهمو بمساحة 12سهم والثالثة سنورس ثانى بمساحة 15سهم عبارة عن حفر اساس وطوب بلوك تم إزالتهم بالكامل.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز اطسا بقيادة المنهدس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بتنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعدى على الأرض الزراعيه بنواحي جمعيات قلمشاه ومنشأة رحمى وابوجندير ومنشأة فيصل.

ومن جانب آخر، أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، على استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة و المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم إزالة 5 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 5 قيراط و5 سهم.

و أضاف رئيس المدينة بأنه تم إزالة 5 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد عبارة عن مبانى بالبلوك و حفر قواعد و سملات خرسانية على مساحة 5 قيراط و5 سهم بالوحدات المحلية لقرى دمرو (بمنطقة شبرانبات) و الشهيدى (بقرية دخميس) و محلة حسن (بقرية عطاف) و بشبيش (بقرية بشبيش).

أكد رئيس المدينة أنه تم مصادرة مواد البناء و ايقاف جميع أعمال التعديات و التحفظ على المعدات المشاركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

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