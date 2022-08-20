إخلاء المنطقة التجارية بالكامل بكارفور الإسكندرية حفاظا على سلامة المواطنين

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق كارفور الإسكندرية ويجرى حاليا تبريد الحريق من رجال الدفاع المدنى، وقامت الحماية المدنية باخلاء المنطقة التجارية بالكامل حفاظا على سلامه المواطنين .
وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، موقع حريق كارفور سيتى سنتر للاطمئنان على الاوضاع بعد السيطرة على الحريق واخلاء المركز التجارى من المواطنين .
وقال شهود عيان حريق كارفور سيتى سنتر بالإسكندرية، إن الماس الكهربائى تسبب فى اندلاع الحريق فى منطقة السينما والمطاعم والمنطقة التجارية المجاورة.
وأضافوا فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التيار الكهربائى منقطع منذ أمس فى منطقة سيتى سنتر، ما دفع عددا كبيرا من المحلات إلى الإغلاق بسبب عدم وجود كهرباء بالمنطقة التجارية، والاعتماد على مولدات الكهرباء.
وأوضح شهود العيان أنه منذ قليل فور عودة التيار الكهرباء، تم سماع صوت انفجار وهو ماس كهربائى فى مولدات الكهرباء.
وكان قد اندلع حريق فى كارفور بدون اصابات وتم الدفع بسيارات اطفاء للسيطرة عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة