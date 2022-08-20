أهالى عزبة صالح يناشدون رصف الطريق لوصول سيارات الإسعاف.. ومسئول يرد

أمنية فايد- الأقصر - أحمد مرعى

أرسل القارئ صالح عبدالله صالح، والمقيم فى عزبة صالح العربي غرب أصفون مركز إسنا الأقصر مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص رصف الطريق المؤدى إلى العزبة، نظرا لصعوبة وصول عربات الإسعاف خاصة في فصل الشتاء مع الأمطار وتكون الطين وبرك المياه، والطريق يقترب من 150 متر فقط.



وفى هذا الصدد تقول المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجرى تواصل العمل فى أعمال رصف الطرق بالمدينة، والتى تستهدف تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

وتضيف المهندسة صباح منصور لـ"اليوم السابع" إنه بالنسبة لقرية أصفون والعزب التابعة لها، يجرى داخلها حالياً تنفيذ أعمال إحدى المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ويحمل إسم مشروع (الصرف الصحى المتكامل لريف صعيد مصر بمحافظة الأقصر)، حيث أن مشروع الصرف الصحى المتكامل لريف صعيد مصر بمحافظة الأقصر، يخدم قرى مركزى إسنا لعدد 8 قرى ومركز الطود عدد 2 قرية وتضم قرى( كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس - توماس 3 - الغريرة - الزنيقة - حلفا - الشغب - الدبابية - المعله - الهنادى )، وبدأت الشركة فى طرح ونشر المناقصة العامة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى، والذى يتم تمويله عن طريق البنك الأفريقى للتنمية لخدمة حوالى (185) ألف نسمة بهذه القرى وسيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات (38 شهر)، وذلك تحت إشراف ومتابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر. وأوضحت نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه عقب نهاية أعمال توصيل الصرف الصحى لكافة منازل عزب ونجوع منطقة أصفون، سيتم البدء فى خطة رصف الطرق داخلها لخدمة المواطنين بصورة أفضل، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى بمختلف أرجاء مدينة إسنا.





وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".