أخبار مصر.. الحكومة تنفى إصدار قرار بتجفيف بحيرة "فطناس" فى واحة سيوة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتجفيف بحيرة "فطناس" في واحة سيوة بما يضر بمعدلات السياحة بالمنطقة.

الحكومة تنفى إصدار قرار بتجفيف بحيرة "فطناس" فى واحة سيوة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتجفيف بحيرة " فطناس" في واحة سيوة بما يضر بمعدلات السياحة بالمنطقة، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجفيف بحيرة " فطناس" في واحة سيوة، مُوضحةً أن انخفاض مناسيب المياه ببحيرة "فطناس" يرجع إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، لحل مشكلة زيادة مياه الصرف الزراعي التي تسببت في ارتفاع مناسيب المياه الأرضية بالأراضي الزراعية بالواحة، الأمر الذي أدى للإضرار بزراعات "الزيتون والنخيل" بالمنطقة، مُشيرةً إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الري والصرف بالواحة سيتم عودة مناسيب المياه تدريجياً مع حلول فصلي الخريف والشتاء، باتزان وبدون حدوث ازدحامات مائية مثل ما كان يحدث بالماضي، وبدون الإضرار بالأراضي المتاخمة لبحيرة "فطناس" وغيرها من المناطق ذات الطبيعة البيئية الخاصة.

الإسكان: مهلة أخيرة لحائزى أراضٍ بالساحل الشمالى الغربى للتفاوض حتى 31 أغسطس

صرح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر منح مهلة أخيرة حتى نهاية أغسطس الجاري لتلقي طلبات التفاوض من ( شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك ) على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234,50 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ( القطاع الأول - القطاع الثاني - القطاع الثالث ) للساحل الشمالي الغربي.

10 أيام على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

يواصل موقع دعم مصر إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، كذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى يوم 30 أغسطس الجارى، وذلك لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول . "العدل" تحذر من الزج باسمها فى سجالات السوشيال ميديا حول الأحكام القضائية أهابت وزارة العدل بالجميع عدم الزج باسمها فى السجالات الدائر حول الأحكام القضائية وتنفيذها التى يتم تناوله فى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية. الصحة: وضع بروتوكولات علاجية جديدة للأمراض المختلفة لرفع معدلات الشفاء أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بسرعة انتهاء لجنة الدلائل الإرشادية من أعمالها وفق المعايير العالمية، لتوحيد الدليل الاسترشادي لتشخيص الحالات المرضية، وبروتوكولات العلاج بجميع المستشفيات. التعليم تضبط حالات غش بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة دور ثان أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم ضبط عدة حالات غش بامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة دور ثان، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وقائع الغش والطلبة المتورطين فى تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش.

تنسيق الجامعات 2022.. 165 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية