FlightRadar: طائرة نانسي بيلوسي موجودة الآن في المجال الجوي لتايوان

كتب عبد الوهاب الجندى

أظهر موقع FlightRadar24 الخاص بتعقب الطائرات، أن طائرة القوات الجوية الأمريكية (SPAR19) التي قيل إنها تحمل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي موجودة الآن في المجال الجوي لتايوان.

وقال التلفزيون الصيني، إنه تم إرسال طائرة مقاتلة Su-35 التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى مضيق تايوان.

فيما قالت شبكة جلوبال تايمز الصينية، إن "الطائرة الأمريكية من طراز C-40C ، التي قيل إنها رحلة نانسى بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكى إلى تايوان بدون تأكيد رسمي ، لم تتجه مباشرة إلى تايوان من بحر الصين الجنوبي ، لكنها حلقت حول تايوان وتقترب من تايوان من بحر الفلبين"، وقال مراقبون إنها تحاول على الأرجح تجنب اعتراض محتمل لجيش التحرير الشعبي.

وأفادت قالت وسائل إعلام، إن الصين أغلقت مجالها الجوي على الساحل الشرقي قرب تايوان أمام الطائرات المدنية قبيل وصول بيلوسي إلى تايوان.

فيما قالت رويترز، إن مقاتلات حربية صينية تحلق بكثافة قرب مضيق تايوان قبيل وصول طائرة "بيلوسي" إلى تايبيه.

هذا وقد أدان جون كيربي، المنسق الاستراتيجي للاتصالات في مجلس الأمن القومي، التصعيد الخطابي من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى المنطقة، وقال للصحفيين، الاثنين: "لا يوجد سبب لبكين لتحويل زيارة محتملة، بما يتفق مع وقوف السياسة الأمريكية، في نوع من الأزمات أو الصراع، أو استخدامها كذريعة لزيادة النشاط العسكري العدواني في أو حول مضيق تايوان".