اليوم السابع
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877 طالبا بجامعة سوهاج يؤدون امتحانات التعليم المدمج بشراكة جامعة القاهرة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:52 م
877 طالبا بجامعة سوهاج يؤدون امتحانات التعليم المدمج بشراكة جامعة القاهرة جانب من الجولة
سوهاج محمود مقبول

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تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرامج التعليم المدمج بالشراكة مع جامعة القاهرة، تنتهى 16 أغسطس الجاري، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج.

 وأشار الدكتور عبدالناصر يس، إلى أنه تم الاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية، من حيث مستوى ورقة الامتحان ومدي ملاءمته لوقت الإجابة، بالإضافة إلى التأكد من توافر كافة سبل الراحة والاستقرار التي تضمن سير الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وأضاف الدكتور كمال سيد خليل، أن الامتحانات يؤديها 877 طالب وطالبة، وتعقد داخل لجان مجمع المدرجات المركزي بمقر الجامعة القديم، مشيراً إلى الامتحانات تجري بنظام البابل شيت لمدة ساعة واحدة، وذلك على 4 فترات تبدأ من 10 صباحاً وتنتهي ٤ عصراً.


 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد اعمال امتحانات التعليم المدمج (1)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد اعمال امتحانات التعليم المدمج (2)
 

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد اعمال امتحانات التعليم المدمج (3)
 

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