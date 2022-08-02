8 معلومات اعرفها عن أول حملة وطنية لرفع الوعى بالتغيرات المناخية

كتبت منال العيسوى

أعلنت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، منذ أيام، إطلاق أول حملة وطنية لرفع الوعى بقضية التغيرات المناخية،

وخلال هذا التقرير سيتم رصد أهم معلومات حول هذه الحملة.

1- يتم إطلاق أول حملة وطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية تحت شعار " رجع الطبيعة لطبيعتها ".

2-الحملة الوطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية تنطلق فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لرفع الوعى البيئي "اتحضر للأخضر".

3-الحملة تأتى أيضا استمراراً لاستعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27 المزمع عقده فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر الجارى.

4-الحملة الوطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية تهدف الى خلق وعى بيئى حقيقي بقضايا التغيرات المناخية وسط المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته العمرية للمشاركة الفعالة فى حماية البيئة من آثار التغيرات المناخية.

5-الحملة الوطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية تسعى لتنمية المسئولية لدى المواطنين بأهمية دورهم فى تلك القضية التى أصبحت حقيقة واقعة فى حياتنا لابد أن نساهم فى حلها لأننا جميعا نحصد آثارها فى ما نشهده من تقلبات جوية وآثار مناخية غير معتادة .

6-الحملة الوطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية تتضمن نشر مواد إعلامية وأفلام توعوية بوسائل الإعلام المختلفة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

7-الحملة الوطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية، تقوم بنشر الرسائل التوعوية على الشاشات الإلكترونية بالميادين العامة وإعداد لقاءات وندوات جماهيرية بكافة المحافظات.

8-الحملة الوطنية لرفع الوعى بالتغيرات المناخية وشعار رجع الطبيعة لطبيعتها تحمل رسالة للعالم بأن المواطن شريك فى تنفيذ كافة خطط التصدى لآثار التغير المناخى بدمج التصدى للتغيرات المناخية فى حياة الأفراد والمجتمع ككل كما سيكون مؤتمر المناخ بمصر مؤتمراً تنفيذيا للتحول من مرحلة وضع السياسات إلى اجراءات تنفيذية على الأرض.