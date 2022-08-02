6 أغسطس.. أمين عام الأمم المتحدة يتوجه لليابان لإحياء ذكرى هيروشيما

كتبت هند المغربى

يتوجه أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة إلى اليابان للمشاركة في حفل إحياء ذكرى السلام في هيروشيما، والذي يقام في 6 أغسطس من كل عام.

ووفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، فإن احتفال إحياء ذكرى السلام في هيروشيما يهدف إلى تعزية أرواح الذين فقدوا في القصف الذري، وكذلك الدعاء من أجل تحقيق سلام عالمي دائم.

وأضاف المتحدث الأممي سيقوم الأمين العام بتكريم ضحايا التفجيرات وإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب العالمية الثانية. وسيكرر دعوته لزعماء العالم للتخلص بشكل عاجل من مخزونات الأسلحة النووية.

وكان أمين عام الأمم المتحدة تحدث فى الجمعية العامة خلال افتتاح المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال للمشاركين إن المؤتمر ينعقد في منعطف حاسم بالنسبة لسلامنا وأمننا الجماعي ، حيث إن الإنسانية معرضة لخطر نسيان الدروس المستفادة من حرائق هيروشيما وناغازاكي المرعبة.

وأشار أمين عام الأمم المتحدة إلى أن التوترات الجيوسياسية وصلت إلى مستويات عالية جديدة ، مضيفًا أن الدول تسعى للحصول على أمن زائف في تخزين وإنفاق مئات المليارات من الدولارات على أسلحة يوم القيامة التي لا مكان لها على كوكبنا.