26 نائبا جمهوريا أمريكيا يعربون عن دعمهم لزيارة بيلوسى إلى تايوان

كتب أحمد عرفة

أعلن 26 نائبا جمهوريا أمريكيا عن دعمهم لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي إلى تايوان ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى إلى تايوان ليست انتهاكاً لسيادة الصين.

وعلق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.