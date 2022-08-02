10 حالات تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة شرم الشيخ

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد 10 حالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وجاء تصديق محافظ جنوب سيناء بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

كما وجه المحافظ بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق على قرارات التصالح لأهالى محافظة جنوب سيناء، واستصدار قرارات تصالح لها تخفيفاً عن كاهل المواطنين بالمحافظة.