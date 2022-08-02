وفد من نقابة الأطباء فى ضيافة مصر للطيران

كتب أحمد مصطفى

ألتقى وفد من نقابة الأطباء المصرية قيادات شركة مصر للطيران وذلك فى إطار التعاون بين الشركة الوطنية مصر للطيران ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة لتقديم خدماتها المتنوعة للعاملين بمختلف الجهات.

استقبل الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وفداً من نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بحضور الطيار حسن منير نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران و الدكتور ايمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية وضم الوفد كلاً من الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة والدكتور محمد فريد أمين عام النقابة.

وفى بداية اللقاء رحب الطيار عمرو أبو العينين بوفد نقابة الأطباء مؤكداً على مدى عمق العلاقات بين الشركة الوطنية ونقابة الأطباء ،ومؤكداً أن مصر للطيران تقدر الدور الكبير والحيوي الذي تقوم به الفرق الطبية في خدمة المجتمع، وخاصة خلال وقت إنتشار فيروس كورونا ،وتحرص دائماً على دعم القطاع الطبى من خلال تقديم عروض وتسهيلات السفر المختلفة.

حيث قدمت الشركة اعتمادا دائماً للأطقم الطبية والذى بموجبه تقدم للسادة الأطباء وأطقم التمريض تخفيضاً قدره 20٪ على جميع الرحلات الدولية و10% على الرحلات الداخلية من خلال مكاتبها المنتشرة داخل وخارج جمهورية مصرالعربية.

ومن جانبه توجه الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بخالص الشكر والتقدير للشركة الوطنية لحرصها على تقديم الدعم الكامل للقطاع الطبي فضلا عن عروضها المختلفة لأعضاء النقابة في مختلف الأوقات، كما أكد نقيب الأطباء أن مصر للطيران تمثل الاختيارالأول والأمثل للأطباء من حيث متعة ورفاهية السفر من خلال شبكتها المنتشرة حول العالم، كما تقدم تجربة فريدة للمسافرين على متن طائراتها.

وفي نهاية اللقاء قام الطيار عمرو أبو العينين بمنح الدكتور حسين خيري درع الشركة الوطنية فيما قام نقيب الأطباء بمنحه درع النقابة وشهادة تقدير توثيقاً للعلاقات الوطيدة بين الطرفين وعرفاناً من النقابة بالدور الحيوي لمصر للطيران ودعمها المستمر للكوادرالطبية.