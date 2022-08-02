وفاة ممرضة أثناء تأدية عملها بمستشفى بنها التعليمى فى القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

توفيت ممرضة، مساء أمس، أثناء تأديتها العمل داخل مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، جرى على الفور محاولة تقديم كافة المحاولات الطبية لإنقاذها، إلا أنها باءت بالفشل لترتقي روحها إلى بارئها أثناء عملها داخل المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

ومن ناحيتها، نعت مستشفى بنها التعليمي ومديرية الصحة والسكان بالقليوبية، ببالغ الحزن والأسى وفاة، الممرضة "هيام ف" بقسم العمليات بمستشفى بنها التعليمي، والتي توفيت أثناء عملها في فترة التوبتجية الخاصة بها.

كما تقدمت الدكتورة فاطمة الشباسي مدير المستشفى، وجميع رؤساء الأقسام وجميع العاملين، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة داعيين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.