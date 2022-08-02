وصول 7 مصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى في حادث تصادم الصحراوى الغربى

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى 7 مصابين في حادث التصادم الذى وقع على الطريق الصحراوى الغربى، وتم رفع درجة الإستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة مستشفيات سوهاج، وبنك الدم الإقليمى، وتم توفير كافة الاطقم الطبية اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة في الحادث، والذى خلف ورائه 7 مصابين و7 متوفين.

كلف اللواء طارق الفقى، السكرتير العام للمحافظة بالإنتقال الفوري إلى مكان حادث تصادم السيارتين على الطريق الصحراوى الغربى، بدائرة مركز جهينة، والذى راح ضحيته 7 وفيات و7 مصابين، وتم الدفع بقوات إدارة الإنقاذ البرى، وقوات إدارة المرور لمكان الحادث وتوفير كافة أوجة الدعم ومتابعة عملية نقل المصابين وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وأشارت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل نتج عن الحادث مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 أخرين، بإصابات متفرقة بالجسم.