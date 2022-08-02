وسائل إعلام صينية: بدأت معركة استعادة تايوان

كتب أحمد عرفة

أكدت وسائل الإعلام الصينية، أن معركة استعادة تايوان قد بدأت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت القيادة الشرقية للجيش الصيني، إن التدريبات العسكرية ستبدأ الليلة قبالة سواحل تايوان.

وفى وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى إلى تايوان ليست انتهاكاً لسيادة الصين.

وعلق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.