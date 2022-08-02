اليوم السابع
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وزير القوى العاملة يكرم أحد النماذج المتميزة من ذوى الإعاقة العاملين بالوزارة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 09:35 ص
وزير القوى العاملة يكرم أحد النماذج المتميزة من ذوى الإعاقة العاملين بالوزارة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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كرم محمد سعفان وزير القوى العاملة، أحد النماذج المتميزة من ذوي الإعاقة العاملين بالوزارة ، ويعمل محمد محمد عصمت شملول باحث بالإدارة العامة للتطوير المؤسسي، وذلك لجهوده وتفانيه وإخلاصه في العمل  .
 
وأهداه الوزير ، شهادة تقدير وهدية تذكارية ، تقديراً لدوره البارز خلال الفترات السابقة بالإدارة التى يعمل فيها، مما أسهم في زيادة معدلات أدائها بالرغم من ظروف الإعاقة التي يعاني منها والتي لم تمنعه من ممارسة عمله بكل حماس واجتهاد ، خاصة خلال الفترات الصعبة وانتشار جائحة (كوفيد- 19) إلا أنه لم يمتنع عن الحضور إلى عمله يومياً. 
 
وأشاد سعفان ، في كلمته خلال التكريم ، بالموظف وما قدمه من عمل ، داعياً كل العاملين بالوزارة والمديريات التابعة أن ينهجون نفس النهج في آداء عملهم بإخلاص وتفان ، وأن يعتبرونه مثالاً واقعياً  للموظف الناجح النشيط .
 
يأتي ذلك في إطار حرص وزير القوي العاملة محمد سعفان على تشجيع وتكريم النماذج المتميزة من العاملين بالوزارة.
 
 
 

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