اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية اللبناني: موقفنا موحد تجاه المفاوضات حول ترسيم الحدود

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:00 ص
وزير الخارجية اللبناني: موقفنا موحد تجاه المفاوضات حول ترسيم الحدود وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور عبد الله بوحبيب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبد الله بوحبيب أن الموقف اللبناني موحد تجاه مسار المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
 
جاء ذلك في تصريح له اليوم عقب لقاءه بالمبعوث الأمريكي أموس هوكشتين الذي زار لبنان لمدة يومين كوسيط أمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية. حضر اللقاء الوفد المرافق وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا.
 
وقال بوحبيب إن هناك تقدما هائلا، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة ولم تنته بعد ولبنان ينتظر الرد الإسرائيلي على ما عرضه لبنان اليوم خلال اللقاء الذي جمع رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي مع هوكشتين بقصر الرئاسة ببعبدا.

لبنان

عبد الله بوحبيب

الحكومة اللبنانية

حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

ترسيم الحدود البحرية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة